Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kontrollstelle

Neulauterburg (ots)

Am 19.10.2021 von 14:00 Uhr bis 20:00 Uhr wurde in der Hagenbacher Straße in Neulauterburg eine Kontrollstelle eingerichtet. Es wurde der Fahrzeugverkehr in beide Fahrtrichtungen, von Frankreich kommend und in Richtung Frankreich, kontrolliert. Hauptzielrichtung der Kontrollen war es, Fahrzeugführer festzustellen, welche sich unter dem Einfluss berauschender Mittel wie Alkohol oder Drogen befanden. Weiterhin diente die Kontrollstelle der Bekämpfung der Eigentumskriminalität. Insgesamt wurden 76 Fahrzeuge einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hiervon konnte bei acht Fahrzeugführern der Verdacht gewonnen werden, dass sie unter dem Einfluss berauschender Mittel standen. Ihnen wurden vor Ort Blutproben entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Bei einem Fahrzeugführer wurde aufgrund seines grenzwertigen Alkoholspiegels die Weiterfahrt untersagt. Zwei weitere Fahrzeugführer hatten keine gültige Fahrerlaubnis. Gegen die zehn Fahrzeugführer wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Führerscheine und die Fahrzeugschlüssel der betroffenen Fahrzeugführer wurden präventiv sichergestellt.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell