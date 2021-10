Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Freckenfeld - Parkendes Fahrzeug beschädigt und geflüchtet

Freckenfeld (ots)

Freckenfeld; Am 18.10.2021 kam es in der Zeit von 07:30 - 08:00 Uhr in der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall mit einem geparkten Fahrzeug. Ein größeres Fahrzeug, vermutlich ein LKW, kam von der Fahrbahn ab und beschädigte einen braunen BMW X 1. Der Unfallverursacher flüchtete jedoch von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden von ca. 8000EUR

