Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Versuchter Imbissaufbruch

Lippe (ots)

(RB) Am Samstag versuchte ein unbekannter Täter um 07:00 Uhr einen Imbiss in der Langen Straße aufzubrechen. Eine aufmerksame Zeugin alarmierte die Polizei, weil sie beobachten konnte, wie sich eine männliche Person an der Eingangstür des Imbiss zu schaffen machte und dann flüchtete. Der Täter trug einen medizinischen Mundschutz und zum Schutz vor dem Regen eine blaue Mülltüte über dem Körper. Eine sofort eingeleitete Fahndung führte leider nicht zur Ergreifung des geflüchteten Mannes. Weitere Zeugen werden gebeten sich an die Kriminalpolizei unter Tel. 05231/609-0 zu wenden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell