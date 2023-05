Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Rabiaten mutmaßlichen Ladendieb festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstag (23.05.2023) einen 30 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, Waren im Wert von rund 15 Euro aus einem Lebensmittelgeschäft an der Sophienstraße gestohlen zu haben. Der 30-Jährige betrat gegen 13.00 Uhr das Geschäft und steckte Getränke, Süßigkeiten und Zigaretten ein. Als ihn eine Angestellte darauf ansprach, verweigerte er die Herausgabe und wollte das Geschäft verlassen. Dabei stellte sich ihm ein 33 Jahre alter Angestellter in den Weg. In der Folge habe der Tatverdächtige den Angestellten am Kragen gepackt und gegen seinen Kopf geschlagen. Dennoch gelang es ihm mit Hilfe eines weiteren Zeugen, den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der alarmierten Beamten festzuhalten. Der 33 Jahre alte wohnsitzlose ungarische Staatsangehörige wird im Laufe des Mittwochs (24.05.2023) einem Haftrichter vorgeführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell