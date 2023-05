Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Lauscha (ots)

Am Samstag, gegen 12.30 Uhr, befuhr der 87-jährige Fahrer eines Pkw in Lauscha die Köppleinstraße in Richtung Ahornstraße. In Höhe Dammweg beabsichtigte der vor ihm fahrende 54-jährigen Radfahrer nach links abzubiegen. Während des Abbiegens überholte der PKW Fahrer den Radfahrer und es kam zum Zusammenstoß. Der Radfahrer zog sich Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Pkw und dem Fahrrad entstand Sachschaden.

