Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit einer getöteten Person

Rudolstadt (ots)

Am Samstagabend gegen 20:45 Uhr ereignete sich auf der Herbert-Stauch-Straße in Rudolstadt ein schwerer Verkehrsunfall unter Beteiligung von drei Fahrzeugen. Nach ersten Erkenntnissen befuhren ein PKW VW sowie ein PKW Audi von Rudolstadt aus kommend die Herbert-Stauch-Straße in Richtung Saalfeld. Auf Höhe der Fahrstreifenreduzierung, kurz nach der Einmündung der Schwarzburger Straße, kam es aus bisher unbekannten Gründen zur Kollision der beiden Fahrzeuge. In der Folge geriet der PKW VW auf die Gegenfahrbahn, und kollidierte hier mit einem entgegenkommenden PKW Dacia. Der 43-jährige Fahrer des Pkw VW verstarb noch an der Unfallstelle, drei weitere Personen erlitten leichte Verletzungen. Während der Unfallaufnahme war die Herbert-Stauch-Straße für 4 Stunden gesperrt. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache und nimmt Zeugenhinweise unter 03671-560 entgegen.

