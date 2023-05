LPI-SLF: Geschwindigkeitsüberwachung mit vielen Feststellungen

Paska (ots) - Am Donnerstag, gegen 10.15 Uhr, befuhr der 16-jährige Fahrer eines Motorrades die Ortslage Paska. In der Engstelle bremste er so stark ab, dass er mit dem Vorderrad wegrutschte und zu Fall kam. Dabei zog sich der Fahrer leichte Verletzungen zu. Das Motorrad stieß in der weiteren Folge gegen einen Bus, welcher sich im Gegenverkehr befand. Da das Motorrad nicht versichert und der Fahrer nicht im Besitz einer ...

