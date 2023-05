Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Motorradfahrer verletzt sich bei Unfall schwer

Liebschütz (ots)

Am 19.05.2023 gegen 16:45 befuhr ein 68- jähriger Motorradfahrer die L1102 zwischen den Ortschaften Liebschütz und Ziegenrück. Auf der Gefällstrecke kamen dem 68- Jährigen in der ersten Doppelkurve zwei andere Motorradfahrer entgegen. Diese fuhren nebeneinander bzw. überholten sich gerade gegenseitig, so dass der 68- Jährige nach rechts ausweichen musste und so auf die Bankette kam. In der weiteren Folge stürzte der 68- Jährige. Hierbei verletzte sich der gestürzte Motorradfahrer so schwer, dass er zur Behandlung in ein Krankenhaus durch den alarmierten Rettungsdienst verbracht werden musste. Am Motorrad entstand ein Sachschaden von ca. 20.000,- EUR. Die Bergung erfolgte mittels hinzugerufenen Abschleppdienst. Da die beiden entgegenkommenden Motorradfahrer nach dem Unfall nicht anhielten und vor Ort blieben, wird nun nach diesen gesucht. Hinweise zu den verantwortlichen Fahrzeugführern und/ oder deren Motorrädern nimmt die Polizeiinspektion Saale-Orla unter der Tel.-Nr.: 03663-4310 entgegen.

