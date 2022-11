POL-KN: (Schramberg, Lkrs. RW) Betrüger erschwindelt per WhatsApp über 2000 Euro

Villingen-Schwenningen (ots) - In Zeitraum zwischen Montag, 17 Uhr, und Dienstag, 6.30 Uhr, sind Unbekannte in ein Firmengebäude in der Mühlenstraße eingestiegen. Die Einbrecher gelangten durch brachiale Gewalt in das Gebäudeinnere eines Farbengeschäfts und durchsuchten mehrere Räume. Dabei fiel ihnen eine Geldkassette mit einem niederen vierstelligen Geldbetrag in die Hände. Am Gebäude entstand Sachschaden in ...

mehr