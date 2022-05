Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Ordnungswidrigkeit

Rastatt (ots)

Weil eine 44 Jahre alte Frau während ihres Gaststättenbesuchs in der Nacht auf Donnerstag eine Softairwaffe mit sich führte und damit in dem Lokal in der Bleichstraße hantierte, löste sie wenig später einen Polizeieinsatz aus. Eine besorgte Anruferin meldete die stark alkoholisierte Mittvierzigerin, weshalb sie durch die angerückten Beamten des Polizeireviers Rastatt kurz nach Mitternacht genauer unter die Lupe genommen wurde. Hierbei stellten die Ermittler fest, dass es sich bei der echt aussehenden Handfeuerwaffe um eine Anscheinswaffe im Sinne des Waffengesetzes handelte. Sie wurde letztlich sichergestellt. Gegen die Frau wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

