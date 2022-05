POL-OG: Achern - Gegen Straßenlaterne geprallt

Oppenau (ots) - Ein 39-jähriger Gleitschirmflieger hat sich nach einem Sturz am Donnerstagvormittag am Gleitschirmstartplatz "Roßbühl" bei der L92 schwere Verletzungen zugezogen. Nach derzeitigem Sachstand verlor der Mann beim Landeanflug in etwa einem Meter Höhe die Kontrolle über sein Fluggerät und prallte auf den Boden. Er musste durch eine hinzugerufene Rettungshubschrauberbesatzung in ein Krankenhaus geflogen werden. /ya Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium ...

