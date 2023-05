Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: schwerer Verkehrsunfall - Fahrerin im Fahrzeug eingeklemmt

Neuhaus-Schierschnitz (ots)

Am 20.05.2023 gegen 19:40 Uhr fuhr eine 23-jährige mit ihrem PKW von Lindenberg in Richtung Neuhaus-Schierschnitz. Aus ungeklärter Ursache kam sie nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte seitlich mit einem Baum. Das Fahrzeug schleuderte über die Fahrbahn zurück, prallte gegen einen weiteren Baum und kam rechts neben der Straße zum Stehen. Die Fahrerin musste durch Einsatzkräfte der Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug befreit werden und wurde mit schweren Verletzungen per Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Am PKW entstand Totalschaden.

