LPI-SLF: Trunkenheitsfahrt festgestellt

Liebschütz (ots) - Am 19.05.2023 gegen 16:45 befuhr ein 68- jähriger Motorradfahrer die L1102 zwischen den Ortschaften Liebschütz und Ziegenrück. Auf der Gefällstrecke kamen dem 68- Jährigen in der ersten Doppelkurve zwei andere Motorradfahrer entgegen. Diese fuhren nebeneinander bzw. überholten sich gerade gegenseitig, so dass der 68- Jährige nach rechts ausweichen musste und so auf die Bankette kam. In der ...

mehr