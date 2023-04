POL-FR: Freiburg: Tatverdächtiger mit blutiger Jacke angetroffen - Polizei sucht Zeugen einer körperlichen Auseinandersetzung im Bereich Stühlinger Kirchplatz

Freiburg (ots) - Am Samstagmittag, 01.04.2023, hat ein mutmaßlich alkoholisierter Autofahrer in WT-Waldshut gleich zwei Verkehrsunfälle verursacht. Gegen 15:45 Uhr hatte sich der 41-jährige Honda-Fahrer in der Robert-Gerwig-Straße zwischen einem falsch geparkten Auto und einem entgegenkommenden BMW eines ...

mehr