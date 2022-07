Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Freitag, 15. Juli 2022:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Einbruch in Vereinsgaststätte

Mittwoch, 13.07.2022, 22:30 Uhr, bis Donnerstag, 14.07.2022, 12:00 Uhr

Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmittag gelangten bislang unbekannte Täter nach Einschlagen eines Fensters in die Räumlichkeiten einer Vereinsgaststätte an der Halberstädter Straße. Nach ersten Angaben wurde vorgefundenes Bargeld in noch unbekannter Höhe entwendet. Zum entstandenen Gesamtschaden können keine Angaben gemacht werden. Hinweise an die Polizei unter 05331 /933-0.

Wendesssen: Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Donnerstag, 14.07.2022, gegen 14:30 Uhr

Am Donnerstag, gegen 14:30 Uhr, ereignete sich im Kreuzungsbereich Leipziger Allee / Dorfstraße, Wendessen, ein Verkehrsunfall, bei dem ein 47-jähriger Radfahrer leicht verletzt worden ist. Demnach stieß eine 56-jährige Autofahrerin mit ihrem PKW mit dem bevorrechtigten Radfahrer im Kreuzungsbereich zusammen. Der Radfahrer erlitt durch die Kollision leichte Verletzungen. Er musste mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

