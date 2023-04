Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Mutmaßlich alkoholisierter Autofahrer verursacht gleich zwei Verkehrsunfälle

Am Samstagmittag, 01.04.2023, hat ein mutmaßlich alkoholisierter Autofahrer in WT-Waldshut gleich zwei Verkehrsunfälle verursacht. Gegen 15:45 Uhr hatte sich der 41-jährige Honda-Fahrer in der Robert-Gerwig-Straße zwischen einem falsch geparkten Auto und einem entgegenkommenden BMW eines gleichaltrigen Mannes hindurchgezwängt. Dabei touchierte er die beiden stehenden Fahrzeuge. Obwohl er vom BMW-Fahrer zum Anhalten bewegt werden sollte, fuhr er langsam weiter und entfernte sich. Der Honda-Fahrer konnte in der Nähe auf einem Parkplatz von einer Polizeistreife angetroffen werden. Er war mutmaßlich alkoholisiert. Ein Alcomatentest ergab einen Wert von über drei Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet, der Führerschein beschlagnahmt. Bereits kurz nach 15:00 Uhr dürfte der Honda-Fahrer auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes ganz in der Nähe einen geparkten Pkw gestreift haben. Auch in diesem Fall flüchtete der Honda, das Kennzeichen konnte aber von einem Zeugen abgelesen werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro an den beteiligten Fahrzeugen.

