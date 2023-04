Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Verkehrsunfall - eine Leichtverletzte, vier Autos beschädigt

Freiburg (ots)

Die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Samstagmittag, 01.04.2023, in Bad Säckingen waren eine leichtverletzte Frau und vier beschädigte Autos. Kurz nach 16:00 Uhr war ein 30-jähriger Skoda-Fahrer in der Schulhausstraße zu weit nach rechts geraten. Er prallte gegen ein am Straßenrand geparkten Toyota, der wiederum gegen eine davorstehenden Fiat und dieser nochmals gegen einen abgestellten VW geschoben wurde. Die 27-jährige Beifahrerin im Skoda erlitt leichte Verletzungen und wurde an der Unfallstelle vom Rettungsdienst versorgt. Die Ermittlungen ergaben den Verdacht, dass der Skoda-Fahrer kurz eingeschlafen sein dürfte, weshalb sein Führerschein einbehalten wurde. Am Skoda entstand Totalschaden in Höhe von rund 5000 Euro, an den anderen drei Fahrzeugen beläuft sich der Schaden auf insgesamt ca. 18000 Euro. An einem fünften, noch leicht touchierten Auto dürfte kein Sachschaden entstanden sein. Die Feuerwehr war ebenfalls im Einsatz, um ausgelaufene Betriebsstoffe zu binden.

