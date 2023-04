Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen - Tödlicher Verkehrsunfall

Freiburg (ots)

LKR Waldshut-Tiengen - Bad Säckingen

Am 02.04.2023 gegen 13:37 Uhr befuhr ein 26-jähriger Motorradfahrer die B34 von Wehr-Brennet in Richtung Bad Säckingen. In Höhe Wallbach kam dieser aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und verstarb noch an der Unfallstelle. Die B34 war während der Unfallaufnahme gesperrt.

Zeugen welche den Unfallhergang beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, sollen sich bitte mit der Verkehrspolizei Waldshut-Tiengen unter der 07751/89630 in Verbindung setzen.

FLZ/DS

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell