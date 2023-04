Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Stadt Emmendingen, Zeugen gesucht nach Verkehrsunfallflucht

Freiburg (ots)

Stadt Emmendingen

Am Freitag dem 31.03.2023, gegen 16:00 Uhr kam es in Emmendingen, Am Elzdamm/B3 auf Höhe Lebensmittel-Marktes, zu einem Verkehrsunfall. Hierbei erkannte der Führer eines schwarzen Pkw den Ampelrückstau an der Kreuzung Kaiserstuhlstraße zu spät und kollidierte bei der Ausweichbewegung mit einem verkehrsbedingt wartenden Pkw.

Anschließend setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort ohne anzuhalten.

Zum flüchtigen Pkw ist nur bekannt, dass es sich um einen schwarzen Pkw, Limousine, mit Emmendinger Zulassung handelt.

Hinweise zum Fluchtfahrzeug und zum Unfallhergang nimmt das Polizeirevier Emmendingen unter 07641-5820 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell