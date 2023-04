Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: LANDKREIS EMMENDINGEN, Denzlingen: E-Scooter Fahrten mit Folgen

Freiburg (ots)

Am späten Samstagabend fiel Beamten des Polizeireviers Waldkirch in der Kandelstraße in Denzlingen ein E-Scooter Fahrer auf. Sie führten eine Kontrolle durch und stellten bei dem jugendlichen Fahrzeuglenker konkrete Hinweise auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel fest. Zum Nachweis der möglichen Beeinflussung wurde in der Folge eine Blutentnahme veranlasst und der Jugendliche hiernach an einen Erziehungsberechtigten überstellt. Während der Maßnahmen in der Kandelstraße fielen weitere jugendliche Personen negativ auf, die aus sicherer Entfernung versuchten, die Kontrolle durch lautes Schreien und beleidigende Äußerungen zu stören. Der jugendliche Fahrzeugführer sieht dennoch einem Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren entgegen.

Zu einem weiteren Vorfall mit einem E-Scooter Fahrer in Denzlingen kam es am Sonntagnachmittag in der Stuttgarter Straße. Hier sollte der Fahrzeugführer einer Kontrolle unterzogen werden, nachdem festgestellt wurde, dass an dem E-Scooter ein ungültiges Versicherungskennzeichen angebracht war. Der Fahrer versuchte zunächst mit seinem E-Scooter zu flüchten, konnte jedoch letztlich in der Hauptstraße angehalten werden. Auch auf diesen 18jährigen Fahrzeugführer werden weitere strafrechtliche Ermittlungen zukommen.

RWK/fs

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell