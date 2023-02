POL-PDKL: Rammelsbach - Autofahrer unter Alkoholeinfluss von der Polizei gestoppt

Kusel (ots) - Gestern Morgen befindet sich ein 8-jähriges Kind gegen 07:20 Uhr auf dem Schulweg in der Glanstraße. Hier kommt dem Kind eine Frau mit ihren zwei angeleinten Hunden entgegen. Die Tiere bellen das Kind an und ziehen in dessen Richtung. Bei dem Versuch, sich der Situation zu entziehen, stolpert das Mädchen und stürzt zu Boden. Wie im späteren Verlauf festgestellt werden konnte, brach sich das Mädchen bei ...

mehr