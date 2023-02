Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Kind verletzt sich bei Begegnung mit Hunden

Kusel (ots)

Gestern Morgen befindet sich ein 8-jähriges Kind gegen 07:20 Uhr auf dem Schulweg in der Glanstraße. Hier kommt dem Kind eine Frau mit ihren zwei angeleinten Hunden entgegen. Die Tiere bellen das Kind an und ziehen in dessen Richtung. Bei dem Versuch, sich der Situation zu entziehen, stolpert das Mädchen und stürzt zu Boden. Wie im späteren Verlauf festgestellt werden konnte, brach sich das Mädchen bei dem Sturz den Unterarmknochen am Handgelenk. Die Hundehalterin wurde von der Schülerin als circa 20 Jahre, mit braunen lockigen Haaren, einer roten Jacke und einer auffällig dünnen roten Brille beschrieben. Nach Angaben der Geschädigten handelte es sich um einen schwarzen und einen braunen Hund. Die Polizeidienststelle Kusel bittet um sachdienliche Hinweise, die zur Feststellung der Hundehalterin führen könnten unter der Telefonnummer 06381 919-0 oder per E-Mail unter pikusel@polizei.rlp.de . |pikus

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell