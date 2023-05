Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßlicher Ladendieb vorläufig festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Montagnachmittag (22.05.2023) einen 42 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, Kleidungsstücke im Wert von mehreren Hundert Euro aus einem Modegeschäft an der Königsstraße gestohlen zu haben. Zwei Ladendetektive beobachteten den 42-Jährigen dabei, wie er den Verkaufsraum gegen 15.30 Uhr betrat, nach dem Entfernen der Diebstahlssicherung ein Paar Schuhe aus dem Verkaufsraum anzog und mehrere T-Shirts und Trainingsjacken sowie eine Jogginghose in seinem Rucksack versteckte. Nachdem er das Geschäft, ohne die Waren zu bezahlen, wieder verlassen haben soll, folgte ihm einer der Ladendetektive und sprach ihn an. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den 42-Jährigen anschließend vorläufig fest und fanden weiteres mutmaßliches Diebesgut in seinem Rucksack. Der Tatverdächtige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

