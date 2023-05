POL-S: 20-Jährige sexuell belästigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte/-Vaihingen (ots) - Unbekannte sind im Zeitraum von Samstag bis Montag (20.05. bis 22.05.2023) in ein Friseurgeschäft an der Heusteigstraße, in ein Bürogebäude an der Nobelstraße und in eine Baustelle an der Sängerstraße eingebrochen. An der Heusteigstraße gelangten die Einbrecher zwischen Samstag, 14.30 Uhr und Montag, 09.15 Uhr auf bislang ...

