Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Friseurgeschäft, Büro und Baustelle eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte/-Vaihingen (ots)

Unbekannte sind im Zeitraum von Samstag bis Montag (20.05. bis 22.05.2023) in ein Friseurgeschäft an der Heusteigstraße, in ein Bürogebäude an der Nobelstraße und in eine Baustelle an der Sängerstraße eingebrochen. An der Heusteigstraße gelangten die Einbrecher zwischen Samstag, 14.30 Uhr und Montag, 09.15 Uhr auf bislang unbekannte Weise in den Friseurladen und hebelten anschließend mehrere Schubladen auf. Sie stahlen unter anderem Bargeld in Höhe von knapp Hundert Euro. An der Nobelstraße gelangten die Täter zwischen 22.00 Uhr am Sonntag und 08.00 Uhr am Montag in das Bürogebäude. Die Diebe brachen dort mehrere Türen verschiedener Firmen auf und erbeuteten Notebooks und Bargeld in noch unbekannter Höhe. An der Sängerstraße überstiegen ersten Ermittlungen zufolge drei unbekannte Personen am Montag gegen 02.00 Uhr den Bauzaun und hebelten einen Container auf dem Baustellengelände auf. Eine vierte Person stand offenbar vor dem Gelände Schmiere. Alle trugen Handschuhe sowie Mund-Nasen-Masken und kamen zuvor zu Fuß aus Richtung Sängerstaffel. Ob sie etwas Stahlen ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Zeugen werden gebeten, sich im Fall

1. Heusteigstraße an das Polizeirevier 3 Gutenbergstraße unter der Telefonnummer +4971189903300 zu wenden. 2. Nobelstraße an das Polizeirevier 4 Balinger Straße unter der Telefonnummer +4971189903400 zu wenden. 3. Sängerstraße an das Polizeirevier 2 Wolframstraße unter der Telefonnummer +4971189903200 zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell