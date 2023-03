POL-OL: +++ Augustfehn; Vermeintliches Diebesgut sichergestellt; Polizei such Geschädigte +++

Oldenburg (ots) - In sogenannte Hauptverhandlungshaft wurden am vergangenen Freitag (24.02.23)zwei Männer im Alter von 25 und 29 Jahren genommen. Die beiden Männer, die keinen festen Wohnsitz in Deutschland haben, hielten sich am 23.02.2023, 11:45 - 12:15 Uhr, in einem Verbrauchermarkt in Westerstede, Am Esch, auf. Sie wurden dabei beobachtet, wie sie zunächst den Einkaufswagen mit diversen Waren im Gesamtwert von 650 ...

mehr