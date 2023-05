Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Wiesensteig - Handwerker stürzt auf dem Gerüst

Mit Verletzungen kam am Dienstag ein 43-Jähriger in eine Klinik.

Ulm (ots)

Kurz vor 16 Uhr war der 43-Jährige mit Arbeiten an einem Gebäude im Schöntalweg beschäftigt. Auf einem Gerüst in etwa vier Meter Höhe verlor der Mann den Halt und stürzte rücklings auf den Gerüstboden. Er wurde von Ersthelfern versorgt, die den Rettungsdienst verständigten. Bei dem Sturz zog er sich Verletzungen zu. Notarzt und Rettungsdienst kümmerten sich um den Mann. Ein Hubschrauber war im Einsatz und flog den Verletzten zur weiteren Behandlung in eine Klinik. Hinweise auf ein Verschulden Dritter liegen nicht vor.

Die Polizei lobt die Hilfeleistung der Leute am Unfallort vor der Ankunft der Rettungskräfte. Das kann Leben retten!

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell