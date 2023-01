Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg-Brüntrup. 22-jähriger Mann aus Detmold bei Alleinunfall schwer verletzt.

Lippe (ots)

Montagabend (09.01.2023) befuhr ein 22-jähriger Mann aus Detmold mit seinem Citroen die Cappeler Straße in Richtung Brüntrup. In einer leichten Linkskurve verlor er gegen 21:15 Uhr auf regennasser Straße die Gewalt über den Wagen. Der Citroen kam nach links von der Straße ab, prallte gegen einen Baum und überschlug sich anschließend. Der schwerverletzte Fahrer konnte den Wagen selbständig verlassen und wurde mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in eine Klinik gefahren. An dem Citroen, der abgeschleppt werden musste, entstand Totalschaden. Die Cappeler Straße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell