POL-LIP: Blomberg-Reelkirchen. Weihnachtsbaum ist Brandherd.

Lippe (ots) - Bislang Unbekannte drangen über das vergangene Wochenende (06. - 09.01.2023) in ein Bürogebäude eines Entsorgungsunternehmens in der Westerfeldstraße ein. Die Täter gelangten über ein Fenster in die Büros und suchten nach Wertgegenständen. Ob sie etwas geklaut haben, steht noch nicht fest. Wer diesbezüglich etwas beobachtet hat, setzt sich bitte telefonisch unter 05231 6090 mit dem ...

mehr