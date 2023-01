POL-LIP: Bad Salzuflen/Lage. Nach Verfolgungsfahrt in U-Haft.

Lippe (ots) - Freitagabend (06.01.2023) kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Spielberg zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus. Bei Eintreffen der Rettungskräfte brannte eine Wohnung im 1. Obergeschoss. Eine 82-jährige gehbehinderte Frau konnte durch die Feuerwehr noch geborgen werden. Sie verstarb jedoch kurz darauf am Einsatzort. Eine weitere ...

