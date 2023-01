Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Einbrecher wurde gestellt.

Lippe (ots)

Am frühen Montagmorgen (09.01.2023) konnten Polizeibeamte einen Einbrecher im Rahmen der Fahndung festnehmen. Gegen Mitternacht wurde der Einbruchsalarm an einem Supermarkt in der Georgstraße ausgelöst. Ein bis dahin Unbekannter hatte das Glas einer Eingangstür mit einer Betonplatte eingeschlagen. Aus dem Geschäft stahl er Tabakwaren, deren Wert bislang nicht feststeht. Der Täter wurde bei der Tat von einer Kamera aufgenommen. Aufgrund dessen konnten ihn die Beamten im Rahmen der Fahndung gegen 2:30 Uhr an der Bielefelder Straße festnehmen. Es handelt sich um einen 40-jährigen Mann aus Barntrup, der sich demnächst vor Gericht für den Einbruch verantworten muss.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell