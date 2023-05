Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Donzdorf KORREKTUR ALTER UNFALLVERURSACHER - Auto kracht gegen Hauswand Am Montag verlor ein 73-Jähriger die Kontrolle über sein Auto in Donzdorf.

Der Unfall ereignete sich um 6.50 Uhr in der Scharfenberggstraße. In Folge eines akut auftretenden medizinischen Problems verlor der Senior die Kontrolle über seinen Fahrzeug. Das Auto fuhr im Kuchalber Weg bergabwärts und kam im Kurvenbereich von der Straße ab. Der Ford fuhr ungebremst durch einen Garten und krachte gegen eine Hauswand. Dabei kippte das Fahrzeug zur Seite und der Fahrer musste von der Feuerwehr befreit werden. Bei dem Unfall erlitt er Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr Donzdorf war mit vier Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften vor Ort. Sie sicherten die beschädigte Stelle an dem Gebäude ab. Die Höhe des Schaden an Haus und dem Auto ist noch unklar.

