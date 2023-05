Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen/Landkreis Tuttlingen) - Brand in Mehrfamilienhaus - Rauchmelder und Mitbewohner verhindern Schlimmeres (12.05.2023)

Tuttlingen/Landkreis Tuttlingen (ots)

Zu einem Brand mit glimpflichen Ausgang ist es am Freitag um kurz nach 22.00 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Kreuzstraße gekommen. Bewohner des Hauses wurden durch einen piepsenden Rauchmelder sowie starke Rauchentwicklung und Brandgeruch im Treppenhaus auf den Brand aufmerksam. Die fünfköpfige Familie aus der Erdgeschosswohnung begab sich eigenständig aus dem Gebäude. Der 84-jährige Bewohner der Dachgeschosswohnung, welcher aus seiner völlig verrauchten Wohnung ins Treppenhaus kam, wurde von den vor Ort befindlichen Polizeikräften aus dem Gebäude begleitet. Der zwischenzeitlich eingetroffenen Feuerwehr gelang es schnell das Feuer, welches bereits auf die Hängeschränke der Küche übergegriffen hatte, zu löschen. Das Gebäude selbst wurde nicht beschädigt. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand war dem 84-Jährigen das Essen angebrannt. Er versuchte noch, durch eigene Löschversuche das Feuer zu löschen. Hierbei zog er sich leichte Brandverletzungen zu. Aufgrund der Verletzungen und des Verdachts auf Rauchgasinhalation wurde er vom Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr war mit insgesamt 20 Einsatzkräften vor Ort (AM).

