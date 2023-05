Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen/Schwarzwald-Baar-Kreis) Raubüberfall auf Bank - Täter flüchtet mit Beute (12.05.2023) - Korrektur der Örtlichkeit

VS-Villingen/Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Wie bereits am 12.05.2023 um 19.32 Uhr berichtet, kam es am Freitagnachmittag zu einem Raubüberfall auf eine Sparkassenfiliale in der Villinger Innenstadt. Leider hat sich bei der Ursprungsmeldung ein Fehler eingeschlichen. Die Bankfiliale befindet sich nicht in der Vöhringer Straße sondern in der Vöhrenbacher Straße. Wir bitten Sie daher, Ihre Meldungen entsprechend zu korrigieren.

Ursprungsmeldung:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110973/5508152

