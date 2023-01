Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Radfahrer bei Unfall im Kreisverkehr verletzt (27.01.2023)

Konstanz (ots)

Verletzungen erlitten hat ein Radfahrer bei einem Unfall im Kreisverkehr auf der Friedrichstraße am Freitagmorgen. Der 37-jährige Radler fuhr aus Richtung Sonnenbühlstraße kommend in den Kreisverkehr. Dort kam es zum Zusammenstoß mit einer unbekannten Autofahrerin, die von der Goebelbeckerstraße kommend in den Kreisel fuhr. Der Zweiradfahrer stürzte, verletzte sich aber glücklicherweise nur leicht. Ein Rettungswagen war nicht erforderlich. Am Fahrrad entstand geringer Sachschaden. Die Frau entfernte sich nach der Kollision unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei konnte das flüchtige Auto jedoch anhand des Kennzeichens ermitteln.

