Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hüfingen, B 27

Schwarzwald-Baar-Kreis) Autofahrer prallt in Fahrstreifenbegrenzung (26.01.2023)

Hüfingen (ots)

Auf der Fahrt von Donaueschingen in Richtung Hüfingen hat ein Opel Zafira-Fahrer am Donnerstag gegen 10 Uhr auf der Bundesstraße 27 einen Unfall verursacht. Ein 61-Jähriger überholte auf einer zweispurigen Richtungsfahrbahn unmittelbar vor deren einspurigen Zusammenführung einen Lastwagen. Der Opel-Fahrer fuhr dabei gegen mehrere Absprerrbaken, die an der Engstelle standen. Sein Auto kam beschädigt auf dem abgesperrten linken Fahrstreifen zum Stehen. Beim Unfall entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro.

