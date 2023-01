Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen, Lkr. Tuttlingen) Unfall auf der Einmündung der Eisenbahnstraße auf die Karlstraße - rund 10.000 Euro Blechschaden (26.01.2023)

Spaichingen (ots)

Insgesamt rund 10.000 Euro Blechschaden sind die Bilanz eines Unfalls, der am Donnerstagmittag auf der Einmündung der Eisenbahnstraße auf die Karlstraße passiert ist. Ein 68-jähriger VW Caddy-Fahrer bog von der Eisenbahnstraße auf die Karlstraße ab. Dabei stieß der Caddy mit einem von links kommenden, vorfahrtsberechtigten VW T-Roc eines 53-Jährigen zusammen. Am Caddy entstand durch die Kollision ein Schaden in Höhe von rund 4.000 Euro, am T-Roc in Höhe von rund 6.000 Euro.

