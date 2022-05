Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 220516.2 Kiel: Mehrere Trunkenheitsfahrten am Wochenende

Kiel (ots)

Am vergangenen Wochenende stellten Kieler Polizeikräfte gleich mehrere Fahrzeugführer fest, die mit ihren Fahrzeugen alkoholisiert gefahren waren. Zwei von ihnen verunfallten in diesem Zusammenhang.

Am Samstag um 15:55 Uhr verunfallte ein 72-jähriger Kieler mit seinem VW Golf in der Rendsburger Landstraße. Beim Linksabbiegen auf ein Grundstück verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem Verkehrsschild. Eine Fußgängerin sprang zudem zur Seite, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Bei Eintreffen von Polizeikräften des 3. Polizeireviers setzte der Mann seinen PKW zurück, um ihn aus der Verkeilung mit dem Verkehrsschild zu lösen. Dabei stieß er mit einem in diesem Moment vorbeifahrenden Seat zusammen. Ein Atemalkoholtest beim Fahrer des VW Golf ergab einen Wert in Höhe von 1,27 Promille. Bei den Verkehrsunfällen wurde niemand verletzt.

Am selben Abend um 23:12 Uhr meldeten aufmerksame Zeugen im Masurenring einen auffällig fahrenden PKW. Die Zeugen vermuteten, dass der Fahrzeugführer betrunken sein könnte. Zwei Polizeibeamte des 4. Polizeireviers konnten den Audi im Masurenring mittig auf der Fahrbahn stehend antreffen. Der 51-jährige Fahrer pustete 2,43 Promille.

Nur wenig später, Sonntagmorgen um 01:30 Uhr, machten Passanten eine Polizeibeamtin und einen Polizeibeamten des 3. Polizeireviers auf einen gestürzten E-Scooter-Fahrer aufmerksam. Dieser befuhr die Hörnbrücke aus Fahrtrichtung Am Germaniahafen in Richtung der Kaistraße, auf der er nach ersten Erkenntnissen auf Grund seiner Alkoholisierung und einer nassen Fahrbahnoberfläche gestürzt ist. Ein Atemalkoholtest ergab einen Alkoholwert in Höhe von 1,42 Promille. Der Fahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Ein Polizeiarzt entnahm den Beschuldigten in allen drei Fällen eine Blutprobe. Die Führerscheine der PKW-Führer wurden beschlagnahmt. Die Polizei hat Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr bzw. gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr eingeleitet.

Björn Gustke

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell