Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemitteilung der PI Neuwied - Berichtszeitraum 02.12.22 16.00 Uhr bis 04.12.22 09.00 Uhr

Neuwied (ots)

Verkehrsunfälle

Im Berichtszeitraum ereigneten sich im hiesigen Dienstgebiet insgesamt neun Verkehrsunfälle, bei welchen Sachschäden in Höhe von ca. 6000 EUR entstanden. Bei zwei der polizeilich aufgenommenen Verkehrsunfälle kam es zu leichten Personenschäden. In beiden Fällen kam es jeweils in den Abendstunden zu leichten Kollisionen zwischen PKW und Personen, welche die Fahrbahn überschreiten wollten. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang nochmals alle Verkehrsteilnehmer besonders in Abendstunden, bei noch erhöhtem Fahrzeugverkehr, besondere Vorsicht an neuralgischen Stellen (Fußgängerfurten, Fußgängerüberwegen etc.) walten zu lassen.

Strafanzeigen

Am Wochenende kam es im Bereich des Bahnhofs erneut zu Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien und Graffiti. Dank der sofort aufgenommenen und guten Ermittlungsarbeit konnten hinsichtlich der Straftaten schnell ein Tatverdacht gegen eine 18-Jährige Neuwiederin erhärtet werden. Die weiteren Ermittlungen hierzu dauern an.

Am Freitagabend konnte im Rahmen einer Fußstreife rund um die Neuwied Galerie zwei Personen einer Kontrolle unterzogen werden, welche zuvor versuchten, sich bei Erblicken der Beamten einer Kontrolle durch Flucht zu entziehen. Bei einem 22-Jährigen Neuwieder konnte in der Folge eine geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt werden. Die bereits amtsbekannte Person erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Einbruch und Einbruchsversuch NR-Engers

Am frühen Samstagnachmittag wurde hiesiger Dienststelle ein versuchter Einbruch in ein Einfamilienhaus in NR-Engers gemeldet. Die Geschädigte hatte ihr Haus im Zeitraum von ca. 13.30 bis 16.30 Uhr verlassen und bei der Rückkehr typische Hebelspuren, welche auf den Versuch auf ein Eindringen in das Haus deuteten, an der Hauseingangstür festgestellt. Hinweise auf einen oder mehrere Täter wurden nicht erlangt. In der Nacht von Samstag auf Sonntag meldete sich eine weitere Hauseigentümerin aus dem Bereich NR-Engers und teilte mit, dass bislang unbekannte Täter in ihr Einfamilienhaus eingebrochen seien. Den Tatzeitraum konnte die Geschädigte auf Samstagmorgen zwischen ca. 10 Uhr und Sonntagmorgen 00.00Uhr eingrenzen. Die Polizei Neuwied bittet in diesem Zusammenhang bei Feststellungen von Unregelmäßigkeiten oder verdächtigen Feststellungen um unmittelbare Kontaktaufnahme mit hiesiger Dienststelle. Die Kriminalpolizei Neuwied wird in beiden Fällen die weiteren Ermittlungen übernehmen. Seitens der PI Neuwied wird die Streifentätigkeit im Bereich Neuwied-Engers verstärkt.

Verkehrsüberwachung

Bei einer Verkehrskontrolle am Abend des 02.12.22 konnten bei einem 34-Jährigen Fahrzeugführer aus der VG Weißenthurm eine AAK von 0,8 Promille festgestellt werden. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Aufgrund der Feststellungen erwarten den Mann nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige und ein Bußgeld von 500EUR. Während einer Streifenfahrt konnte der Fahrer eines E-Scooters ohne Kennzeichen im Bereich des Sohler Wegs in Neuwied angetroffen und kontrolliert werden. Auf das fehlende Kennzeichen angesprochen gab der 19-Jährige Fahrer an, dass das Kennzeichen zu Hause abgenommen und vergessen wurde wieder zu montieren. Eine Anzeige wegen fehlender Pflichtversicherung konnte der Fahrer nach polizeilicher Verifizierung des Sachverhalts zwar abwenden. Letztlich wurden durch die kontrollierenden Beamten allerdings Anzeichen auf zeitnah zurückliegenden Konsum von Betäubungsmitteln konstatiert. Nach erfolgter Belehrung räumte der Fahrer den Konsum von Marihuana am Vorabend ein. Entsprechend wurde auch hier die Weiterfahrt untersagt und dem Fahrer eine Blutprobe entnommen. Auch den Fahrer des E-Scooters erwartet nun aufgrund der Trunkenheitsfahrt gem. §24a II StVG eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Im Rahmen der Streifentätigkeit fiel den Beamten am Morgen des 04.12.22, gegen 02:30 Uhr, im Bereich Leutesdorf ein silberner PKW Renault auf, welcher im Zuge der Nachfahrt deutliche Schlangenlinien fuhr. Das Fahrzeug wurde innerhalb der Ortslage Leutesdorf einer Verkehrskontrolle unterzogen. Beim Öffnen der Fahrzeugtür konnte starker Alkoholgeruch aus dem PKW wahrgenommen werden. Auf Ansprache reagierte der alleinige Fahrzeuginsasse nur stark verzögert. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,57 Promille. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Den 45-Jährigen Fahrzeugführer erwartet entsprechend aufgrund der Feststellungen eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Die Polizei Neuwied wird auch weiterhin verstärkt Verkehrskontrollen, insbesondere im Hinblick auf die Fahrttüchtigkeit, im Dienstgebiet durchführen. Wir wünschen allzeit gute Fahrt und empfehlen das Fahrzeug bei jeglichen Konsum stehen zu lassen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell