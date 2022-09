Feuerwehr Essen

FW-E: Zimmerbrand im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses - keine Verletzten

Essen-Frohnhausen, Leipziger Straße, 96.09.2022, 12:18 Uhr (ots)

Heute Mittag meldete ein Anrufer über den Notruf 112 einen Brand in einem Mehrfamilienhaus. Die ersten Kräfte sahen beim Eintreffen eine leichte Rauchentwicklung auf der Vorderseite des Gebäudes. Auf der Rückseite drang bereits dichter schwarzer Brandrauch aus einem Fenster im ersten Obergeschoss. Da zu diesem Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich noch Personen in der Brandwohnung befinden, ging umgehend ein Trupp zur Menschenrettung vor. Zeitgleich kontrollierte ein weiterer Trupp den Treppenraum auf Personen. Während der eingeleiteten Maßnahmen meldete sich der Bewohner der Brandwohnung bei der Einsatzleitung. Er gab an, dass sich keine weiteren Personen in der Wohnung befinden. Alle anderen Bewohner hatten das Gebäude bereits vor Eintreffen der Feuerwehr unverletzt verlassen. Der Brand konnte mit einem handgeführten Strahlrohr schnell gelöscht werden. Im Anschluss wurde das Gebäude mit einem Hochleistungslüfter entraucht. Für die Dauer der Löscharbeiten musste die Leipziger Straße voll gesperrt werden. Die Feuerwehr Essen war mit einem Löschzug, einem weiteren Hilfeleistungslöschfahrzeug, zwei Rettungswagen und einem Notarzteinsatzfahrzeug für rund zwei Stunden im Einsatz. Die Brandursache ist unklar, die Polizei ermittelt. (CR)

