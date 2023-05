POL-KN: (VS-Villingen/ Schwarzwald-Baar-Kreis) Raubüberfall auf Bank- Täter flüchtet mit Beute (12.05.2023)

Stockach (ots) - Am Freitagnachmittag, gegen 15 Uhr, ist es auf der Bundesstraße 31 zwischen Stockach und Bodman-Ludwigshafen zu einem Auffahrunfall gekommen, bei dem ein Gesamtschaden in Höhe von rund 3.500 Euro entstanden ist. Auf Höhe der Anschlussstelle Stockach-Ost bildete sich an der Ampel ein Rückstau, was ein ständiges Anfahren und Abbremsen für die ...

