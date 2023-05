Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Fridingen an der Donau, Lkr. Tuttlingen) Vermeintlicher Gasgeruch führt zur Evakuierung der Grund- und Gemeinschaftsschule - Messungen der Feuerwehr verlaufen negativ

Fridingen an der Donau, Lkr. Tuttlingen (ots)

Zu einer kurzfristigen Evakuierung der Grund- und Gemeinschaftsschule Obere Donau in Fridingen ist es am Freitagmittag gekommen, nachdem zwei Lehrer in ihren Unterrichtsräumen einen möglichen Gasgeruch wahrgenommen hatten. Nach der Mitteilung der Schule rückten Polizei, die Feuerwehrabteilungen Fridingen und Mühlheim mit sieben Fahrzeugen und 35 Mann sowie Fahrzeugbesatzungen der Rettungsdienste des ASB und des DRK zu der Schule aus. Die Feuerwehr führte anschließend entsprechende Messungen in der Schule durch und konnte Entwarnung geben. Zu einem Gasaustritt war es nicht gekommen. Der von den Lehrern wahrgenommene Geruch konnte allerdings nicht verifiziert werden. Die evakuierten Schüler waren zwischenzeitlich nach Hause entlassen worden. Zu einem Personenschaden war es nicht gekommen.

