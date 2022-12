Kierspe (ots) - Einbrecher versuchten zwischen 28.12., 17 Uhr, und 29.12., 12 Uhr, in ein Haus an der Weidenstraße einzudringen. Die Türen hielten dem Ansinnen stand. Es wurde nichts entwendet. Die Täter hinterließen jedoch Sachschaden. Unbekannte haben am 20.12., um 18.12 Uhr, einen Defibrillator entwendet. Das Gerät hing in einer Sparkassenfiliale an der Kölner Straße. Die Tat wurde videografiert. Die ...

