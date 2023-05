Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Einbruch in die Recyclinghöfe Villingen und Schwenningen - Polizei nimmt in Villingen drei und in Schwenningen einen Täter vorläufig fest

Villingen-Schwenningen, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Konstanz

In den Abendstunden des Mittwochs ist getrennt voneinander in den Recyclinghof VS-Schwenningen an der Straße "Rammelswiesen" und knapp eine halbe Stunde später in das Recyclingzentrum VS-Villingen an der Straße "Am Krebsgraben" eingebrochen worden. In der Folge konnte die Polizei noch in der Nacht zu dem Einbruch Schwenningen einen der Tat dringend verdächtigen 38-Jährigen und zu der Tat in Villingen drei dringend verdächtige Männer im Alter von 36 bis 43 Jahren vorläufig festnehmen.

Gegen 20.45 Uhr teilte ein Zeuge der Polizei telefonisch mit, dass er gerade einen Einbruch in den Recyclinghof Schwenningen beobachte. Zudem teilte der Zeuge mit, dass der Täter ein entwendetes Fernsehgerät sowie ein Schleifgerät in ein bereitgestelltes Auto geladen habe und nun Richtung Stadtmitte davongefahren sei. Der Zeuge konnte das Kennzeichen des Wagens ablesen und der Polizei mitteilen. Eine eingesetzte Streife des Polizeireviers Schwenningen konnte den Wagen und den 38-jährigen Fahrer schließlich in der Neckarstraße kontrollieren. Im Fahrzeug befanden sich die aus dem Recyclinghof entwendeten Geräte.

Etwa gegen 21.30 Uhr teilte ein Zeuge einen ähnlichen Sachverhalt am Recyclingzentrum Villingen mit. Dort konnte eine Polizeistreife des Reviers Villingen drei Männer vorläufig festnehmen, die zuvor mehrere elektrische Geräte aus dem Recyclingzentrum entwendet und ebenfalls in ein bereitgestelltes Auto geladen hatten.

Ob und inwieweit beide Fälle zusammenhängen oder gesondert zu sehen sind, muss noch ermittelt werden. Die des schweren Diebstahls dringend tatverdächtigen Personen müssen sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell