POL-KN: (Singen/ Lkr. Konstanz) Unbekannte brennen Zeitungen an- Zeugen gesucht (12.05.2023)

Drei Unbekannte haben am frühen Freitagmorgen, gegen 3 Uhr, an der Bushaltestelle auf dem Berliner Platz mehrere Zeitungen angezündet und einen Schaden in bislang unbekannter Höhe angerichtet. Eine Zeugin konnte die Täter dabei beobachten und die Polizei verständigen. Die Beamten konnten das Feuer schnell löschen. Die Unbekannten flüchteten bereits vor dem Eintreffen der Polizeistreife in unbekannte Richtung. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0, entgegen.

