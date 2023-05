Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell B 33/ Lkr Konstanz) Eine leicht Verletzte bei Auffahrunfall (11.05.2023)

Radolfzell B 33 (ots)

Bei einem Auffahrunfall auf der Bundesstraße 33 hat sich am Donnerstag eine Frau leicht verletzt. Gegen 17.45 Uhr war ein 25-jähriger Fahrer mit einem Fiat Panda zwischen den Anschlussstellen Markelfingen und Radolfzell auf der linken Fahrspur der B 33 in Richtung Autobahnkreuz Hegau unterwegs. Ein vor dem Mann fahrender 33 Jahre alter Skoda Scala Fahrer musste seinen Wagen wegen des vorausfahrenden Verkehrs abbremsen. Dies bemerkte der Fiat-Fahrer zu spät und kollidierte mit dem Skoda. Durch die Wucht des Aufpralls verletzte sich die 28-jährige Beifahrer im Skoda leicht. Während der Unfallaufnahme musste der rechte Fahrstreifen von der Polizei gesperrt werden. Ein Abschlepper kümmerte sich um den nicht mehr fahrbereiten Skoda, an dem ein Schaden in Höhe von rund 3.500 Euro entstanden ist. Die Höhe des Blechschadens am Fiat schätzt die Polizei auf etwa 3.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell