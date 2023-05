Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg/ Lkr. Rottweil) Unfall beim Ausparken- rund 11.000 Euro Schaden (11.05.2023)

Schramberg (ots)

Am Donnerstag, gegen 16.45 Uhr, ist es auf der Oberndorfer Straße zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Gesamtschaden in Höhe von rund 11.000 Euro entstanden ist. Ein 30-jähriger Fahrer eines Audi A4 parkte zunächst am rechten Straßenrand der Oberndorfer Straße in Richtung Bundesstraße 462 und fuhr aus dem Stellplatz auf die Fahrbahn. Hierbei stieß der Mann mit einem Opel Insignia einer 23 Jahre alten Frau zusammen, die auf der Oberndorfer Straße in Richtung Bundesstraße 462 unterwegs war und unmittelbar vor dem Unfall ebenfalls aus einem Parkplatz auf die Straße fuhr. Die junge Frau wich noch nach links aus, um eine Kollision mit dem Audi zu verhindern, prallte aber dadurch mit einem am linken Straßenrand geparkten Mercedes zusammen. Alle Beteiligte blieben unverletzt. Die Polizei schätzt die am Audi und am Opel entstandenen Schäden auf etwa je 4.500 Euro und den am Mercedes auf ungefähr 2.000 Euro.

