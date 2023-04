Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Taschendiebe schlagen in Grevenbroich und Neuss zu

Neuss / Grevenbroich (ots)

Eine 75 Jahre alte Frau wurde am Montagnachmittag (24.04.), in der Zeit von 17:00 bis 18:30 Uhr, das Opfer von Taschendieben. Die Seniorin hatte in einem Einkaufszentrum am Ostwall in Grevenbroich ihre Einkäufe erledigt, als sie in einem Geschäft bemerkte, dass sich ihre Geldbörse nicht mehr in der Handtasche befand.

Stunden zuvor war es einer 80 Jahre alten Frau ähnlich ergangen. Sie hatte am Montagmittag (24.04.), in der Zeit von 12:15 bis 12:30 Uhr, in einem Lebensmitteldiscounter an der Kolpingstraße in Grevenbroich ihre Einkäufe bezahlt. Wenig später erkannte die Seniorin, dass ihr Portemonnaie nicht mehr in der Handtasche aufzufinden war.

Hinweise auf die Ganoven liegen in beiden Fällen bislang nicht vor.

Ein Opfer von Taschendieben wurde auch eine 54 Jahre alte Frau in einem Drogeriemarkt an der Schellbergstraße in Neuss. Ihr war am Montagnachmittag (24.04.), in der Zeit von 15:00 bis 15:20 Uhr, die Geldbörse aus der Jackentasche entwendet worden. Die Bestohlene konnte sich später an eine unbekannte Frau erinnern, die sich an ihr "vorbeigequetscht" hatte. Die Verdächtige soll zwischen 25 und 30 Jahren alt und circa 160 Zentimeter groß sein und eine schlanke Statur sowie ein südländisches Erscheinungsbild haben. Bekleidet war die Fremde mit einem Kopftuch und einem langen Mantel.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 24 in Grevenbroich beziehungsweise beim Kriminalkommissariat 21 in Neuss zu melden.

Die Polizei rät: Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm. Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah. Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab. Noch mehr Tipps zum Schutz vor Taschendiebstahl gibt die Polizei auf ihrer Seite im Internet unter: polizei.nrw/artikel/taschendiebstahl-augen-auf-und-tasche-zu-langfinger-sind-immer-unterwegs.

