Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unbekannte entwenden Werkzeuge aus Fahrzeugen

Neuss / Meerbusch (ots)

Am Sonntag (24.04.) kam es in Neuss an der Breslauer Straße auf dem Gelände einer Firma zu einem Diebstahl aus einem Fahrzeug. Unbekannte Tatverdächtige entwendeten, zwischen circa 18:00 Uhr und 18:10 Uhr, eine Weste aus einem abgestellten Pkw. Als der Besitzer zum Auto zurückkehrte, bemerkte er das entwendete Kleidungsstück, worin sich ebenfalls eine Bankkarte sowie sein Ausweisdokument befanden.

Ein Meerbuscher stellte am Sonntag (23.04.), gegen 22:00 Uhr, sein Fahrzeug an der Albertstraße im Stadtteil Lank-Latum ab. Als er am Montagmorgen (24.04.), circa 08:00 Uhr, zurückkehrte, stellte er fest, dass seine Werkzeugtasche aus dem Laderaum entwendet wurde. Das Fahrzeuginnere war ebenfalls durchwühlt.

Ein Fahrzeug wurde am Sonntag (23.04.), gegen 16:00 Uhr, am Nordparkweg in Neuss abgestellt. Montagmorgen (24.04.) bemerkte der Besitzer des Fahrzeuges, dass eine Bohrmaschine sowie ein Schlüsselbund entwendet wurde. Wie es zu den Entwendungen kam, ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen.

Das Kriminalkommissariat 14 in Neuss hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben sich bei der Polizei unter der 02131 300-0 zu melden.

Die Polizei rät ausdrücklich: Ein Auto ist kein Safe! Wertgegenstände im Fahrzeuginneren bieten einen Anreiz für Diebe. Tipps zum Diebstahl rund ums Kraftfahrzeug gibt die Polizei unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell