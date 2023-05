Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) In der Jahnstraße gegen geparktes Auto gefahren und anschließend geflüchtet - Polizei nimmt Hinweise entgegen

Tuttlingen (ots)

Beim Rangieren oder beim Ausparken ist ein Unbekannter am Donnerstag, im Zeitraum zwischen 09.30 Uhr und 19.10 Uhr, vor dem Anwesen Jahnstraße 20 gegen einen am Fahrbahnrand geparkten schwarzen SUV des Typs Mitsubischi ASX gefahren und hat an diesem knapp 2000 Euro Sachschaden angerichtet. Ohne sich um den Schaden am Mitsubishi zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Die Polizei Tuttlingen (07461 941-0) hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und nimmt sachdienliche Hinweise zu dem Verursacher entgegen.

